Citroën C3 Aircross heeft speciale editie Rip Curl

Door: BV

Citroën heeft voor de nieuwe C3 Aircross al 90.000 bestellingen op zak. En dan kan er al eens een speciale uitvoering vanaf om ervoor te zorgen dat de orders vlot blijven binnenlopen. De Fransen gaan daarvoor andermaal de samenwerking aan met surfmerk Rip Curl. Er was ook al een C4 Cactus, C4 Picasso en een SpaceTourer met die toevoeging.

C3 Aircross Rip Curl

De speciale uitvoering is gebaseerd op afwerkingsniveau Feel. Je hebt keuze uit vier koetswerkkleuren, maar 17-duims lichtmetaal en de nodige badges zijn altijd inbegrepen. Aan de binnenzijde zit dan weer een specifieke grijze stof met witte stiksels, een blauwe strook op het bovenste del van de zetels en specifieke tapijten. Er is verder ook TomTom-navigatie, een panoramisch glazen dak en Grip Control, voor wanneer je even het strand op wil.

Klanten kunnen kiezen uit twee benzinemotoren - 110 of 130pk sterk - en evenveel diesels, dan met vermogens van 100 of 120pk.