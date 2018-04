Citroën C4 Cactus wordt strandjutter

Door: ADD

Het Australische bedrijf Rip Curl maakt eigenlijk wetsuits en surfplanken, maar hielp in het verleden Renault al eens bij een speciaal Twingo- of Clio-model. Deze keer is PSA aan de beurt. Zij komen met een bijzondere C4 Cactus die beter uitgerust is om op wat avontuurlijker ondergronden zoals zand te rijden. Want de weg naar de perfecte golf, of dat denken toch de Fransen, leidt over het strand.

Daarvoor legt Citroën 17-inch M+S all-season banden van Goodyear op en installeren ze een "Grip Control"- systeem. Via de tractiecontrole van de ESP stuurt het de aandrijving altijd naar het wiel met de meeste grip – uiteraard geldt dat enkel voor de vooras.

Via een draaiknop op het dashboard kan uit vijf modi gekozen worden: zand, terrein, sneeuw, standaard en "ESP off". Dan wordt de ESP gedeactiveerd tot 50 km/u. Als motor staat er een benzine met 110pk en een diesel met 99pk ter beschikking.

Visueel

De Citroën C4 Cactus Rip Curl onderscheidt zich van een normale Cactus met zijn witte buitenspiegels, wit dakrails en grijze beschermingslijsten voor- en achteraan. De airbumps zijn standaard zwart, optioneel zijn drie andere kleuren mogelijk.

Binnenin

Als uitrustingsniveau krijg je sowieso "Shine" dat opgeleukt werd met oranje accenten op de veiligheidsgordels, zetelhoezen en op de tapijten. De standaarduitrusting omvat parkeerhulp achteraan, achteruitrijcamera, automatische airco, gps, cruise control, getinte ramen en een panoramisch glazen dak.

Nog voor deze zomer komt de C4 Cactus Rip Curl naar de showrooms. Prijzen wil Citroën voorlopig nog niet noemen.