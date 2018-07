Lamborghini Huracan + Honda Civic is hilarisch

Door: BV

Een Lamborghini Huracan Spyder geraakte afgelopen weekend ernstig beschadigd in Chicago. En er was ook iets aan de Honda Civic.

Wie op basis van dit beeld van CBS Chicago afleidt dat de Lamborghini achteraan in de achterbumper van de Civic knalde, is helemaal bij de les. Dat gebeurde niet omdat de bestuurder van de Italiaanse supersportwagen zich ongemanierd voortbewoog, maar omdat hij zelf achteraan werd aangereden. De bestuurder trapte daardoor per ongeluk op het gaspedaal. De spitse neus van de Italiaanse bolide verdween met veel gemak onder de Civic. De schade is aanzienlijk, maar de bestuurder is vooral blij dat de Honda niet nog verder schoof. Wellicht kiest hij volgende keer voor een exotische bolide mét dak.