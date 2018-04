Snelste Lamborghini Huracan gooit het dak af

Door: BV

Het is precies een jaar geleden dat Lamborghini z’n snelste Huracan voorstelde. De Performante. Onder de kap: een 640pk sterke atmosferische 5,2l V10 met 640pk en 600Nm. 30pk en 40Nm meer dan de versie die zich niet Performante mag noemen. En nu is die topversie er ook als Spyder.

Niet sneller

We zullen maar meteen beginnen met de evidenties: de Spyder heeft een minder gunstige stroomlijn en een gewicht dat een tikkeltje hoger is dan dat van de gesloten variant. Aan diens prestaties kan deze dus niet tippen, ook al zal je wellicht uitvoeriger met sensaties gebombardeerd worden aan het stuur ervan. De sprinttijd van de Spyder wordt wel aangescherpt. Van 3,4 naar 3,1 tellen. De coupé neemt slechts twee tienden marge. Beide versies gaan wel precies even hard. 325km/u is de top.

De gekende aanpassingen

De Spyder wordt op dezelfde aanpassingen getrakteerd als de gesloten versie. Het gaat dan onder meer over een aangepaste aerodynamica, een scherpere stuurinrichting en 35kg aan gewichtsbesparing.

En de prijs?

Lamborghini wil mensen laten dromen. Maar het is nog beter wanneer iemand effectief een bestelbon gaat tekenen. En dat kan alleen wanneer je de prijs kent. Wel, die bedraagt € 219.585 in Europa. Af-fabriek, dat wil zeggen dat je de lokale belastingen er nog moet bijtellen.