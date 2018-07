Citroën DS3 Crossback lekt uit

Door: BV

Citroën heeft voor het wat meer trendy merk DS een compacte cross-over klaar. Daarmee wil DS klanten afsnoepen van bijvoorbeeld de Mini Countryman en de Audi Q2.

Altijd weer die patentafbeeldingen

Zelf hult het merk zich nog steeds in stilzwijgen, maar de patentafbeeldingen zijn inmiddels al opgedoken. Dat is tegenwoordig schering en inslag en levert de marketingafdeling altijd kopzorgen op. Die zien steevast met lede ogen de simpele zwart-wit-beelden verschijnen en verkiezen vanzelfsprekend dat het publiek kennis zou maken met gelikte sfeerbeelden. De DS3 Crossback is slechts het jongste slachtoffer.

Ook elektrisch

PSA zal het model op het gloednieuwe CMP-platform parkeren. Dat is ook compatibel met een elektrische aandrijflijn. Dat staat dan ook op de kalender, zij het later dan conventioneel aangedreven versies. Er wordt overigens gemikt op een rijbereik van 450km.

De afbeeldingen tonen in detail welke ontwerpkeuzes door DS zijn gemaakt. De stijltaal die met de DS7 werd uitgezet wordt hoedanook gevolgd, met een zeskantig radiatorrooster aan de buitenzijde en een juweelachtige middenconsole binnenin als opvallendste kenmerken.