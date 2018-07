Citroën-bril Seetroën helpt tegen reisziekte

Door: BV

Seetroën heeft Citroën deze gek ogende bril gedoopt. Je ziet er geen haar beter mee, maar wie last heeft van wagenziekte, wordt ermee geholpen. Werkt echt, naar verluidt.

Waarom wordt je misselijk?

Mensen in een auto worden misselijk wanneer het binnenoor, het oog en de andere zintuigen tegenstrijdige signalen naar de hersenen sturen over wat het lichaam doet. De gekleurde vloeistof in de Seetroën-bril pakt dat probleem aan door in het perifere gezichtsveld een horizon te creëren. Die heeft als effect dat na korte tijd de zintuiglijke prikkels die naar de hersenen worden gestuurd harmoniseren en de misselijkheid verdwijnt. Vanaf dan kan je volgens de autofabrikant de bril gewoon weer afzetten. De symptomen komen dan niet meer terug.

Voor de zeevaart

De technologie is niet nieuw. Een Frans bedrijf vond het uit om zeeziekte tegen te gaan. De bril werd getest door de Franse marine en bleek voor 95% effectief te zijn. Die bril zag er nogal bizar uit, dus Citroën liet hem opnieuw ontwerpen. Hij kost € 99. Spijtig wel dat hij pas leverbaar wordt na de grote vakantie.