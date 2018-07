Singer Porsche 911 DLS doet kwijlen

Door: BV

Elke keer de Amerikaanse veredelaar Singer een nieuwe Porsche levert, vallen de monden open en wordt er vol ongeloof in de ogen gewreven. Maar hoelang nog kan dat bedrijf iedereen blijven verbazen? Nog wel even, zo mag je afleiden uit de acte de présence van Singer afgelopen weekend op het Goodwood Festival of Speed.

Met dank aan Williams F1

Singer stelde er deze 911 DLS voor. Letters die staan voor Dynamics Lightweight Study. En dat is toch weer even helemaal iets anders dan wat we tot op heden van het bedrijf te zien kregen. De afwerking is weerom van een ronduit absurd niveau, de aankleding uniek. Hij heeft alles wat een Singer apart maakt. Maar hij heeft er nu ook een wel heel speciale motor bij. Een atmosferische botercentrale waar we hier al eens dieper op ingingen. Gebouwd in samenwerking met Williams F1.

Prijskaartje?

Singer begint maar aan een project wanneer de koper een handtekening heeft gezet en er geld op de rekening staat. Veel geld. Deze roomwitte Singer Porsche 911 DLS is voor ene Scott Blattner, die er naar verluidt 1,8 miljoen voor over had.