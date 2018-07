Facelift Audi TT S is lek

Door: BV

De Audi TT krijgt een opfrisbeurt. Beelden daarvan zijn online gelekt. Ze tonen de sportieve Audi in TTS-gedaante met een hele reeks subtiele aanpassingen.

Niets radicaals

De auto ziet er natuurlijk nog grotendeels hetzelfde uit. Audi doet niet aan radicale facelifts. Maar er zijn een hele reeks kleine aanpassingen. Zo krijgt deze TTS grotere luchtinlaten met contrasterende zilveren accenten. De grille vooraan ruilt tegelijk een grille met horizontale latten voor een ontwerp met een hexagonaal gaas. Er zijn nieuwe wielen, er zit wat zilver onder de sideskirts en op de buitenspiegelhuizen.

De bips ogen voortaan ook wat agressiever. Er zijn nu kleine luchtuitlaten meteen achter de achterwielkasten. En er zijn wat aanpassingen aan de bumper en de diffuser.

En het vermogen?

Zonder officiële gegevens is het gissen naar technische aanpassingen, maar we vermoeden dat de tweeliter viercilinder benzinemotor wat vermogen wint. Zulks is gebruikelijk. Het tegengestelde zou echter ook kunnen. Omwille van nieuwe uitstootnormen verloor de jongste Golf R (ook met tweeliter viercilinder) immers pk’s in plaats van er te winnen.