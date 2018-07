VW Golf R verliest pk’s want uitstoot

Door: BV

Eind 2016 stelde Volkswagen de opgefriste versie van de Golf R voor. Voor die gelegenheid was de tweeliter viercilinder turbomotor nog een beetje bijgespijkerd en leverde hij iets meer dan 300pk. 10 meer dan voor de facelift. Dat was evenwel slechts tijdelijk.

Uitstootnormen en WLTP

De aanpassingen komt er omwille van aangescherpte uitstootnormen en - vooral - de verplichting om na de zomer alle verbruiks- en CO2-metingen volgens de nieuwe WLTP-cyclus uit te voeren. Dat zorgt onvermijdelijk voor een stijging van de betrokken waarden waardoor die nieuwe cyclus ook een verdoken belastingverhoging is, want die tarieven worden niet gecorrigeerd. Om de R vanaf dan competitief te kunnen blijven verkopen, moest er aan de motor geschroefd worden. En daarom gaat er nu terug 10pk af. Tegelijk wordt zowel de break als de handgeschakelde versie afgevoerd. Daar was volgens VW te weinig vraag naar. Een hatchback met een DSG-zeventrapsautomaat zal voortaan de enige mogelijkheid zijn.