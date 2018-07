Koop een McLaren Senna voor de prijs van een Fiat Panda

Door: BV

De nieuwe topper van McLaren, de Senna, veroorzaakte niet meteen een collectieve zucht van verwondering in autoland. Maar dat hoefde ook niet. Er waren al meer mensen die met het aankoopbedrag stonden te zwaaien dan de 499 stuks die ervan gebouwd zouden worden. Wie er toch nog één wil moet rekenen op een bedrag met zeven cijfers en z’n toevlucht zoeken tot de occasiemarkt.

Amalgam Collection

Een McLaren Senna voor € 8.000 kan dus niet, of wel? Ja dus. Enkel en alleen - en dat is op de meeste beelden niet zo duidelijk - omdat het gaat om een exemplaar op schaal 1:8. Het is door Amalgam Collection gebouwd op schaal 1:8 op basis van CAD-gegevens van McLaren zelf. Daarom is het zo gedetailleerd dat niet eens meteen te zien is dat het om een kleintje gaat. Leg er nog wat bovenop - zeg maar zo’n € 2.000 - en Amalgam rust de kleine McLaren precies zo uit als een groot exemplaar. Buitenafwerking, wielstijl, remklauwen, interieuraankleding… het wordt dan allemaal aangepakt.

Je kan voor hetzelfde geldt natuurlijk ook een echte auto kopen. Een Fiat Panda bijvoorbeeld. Maar dat staat wellicht niet op de shoppinglijst van de potentiële klanten.