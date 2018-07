Bedrijfsresultaat PSA spectaculair beter

Door: BV

PSA, dat onder meer de merken Citroën, Peugeot en DS omvat, realiseerde tijdens de eerste jaarhelft van 2018 een omzet van ruim € 38 miljard. Dat is een stijging van 40,1% in vergelijking met de eerste helft van 2017.

Het bedrijfsresultaat steeg tijdens dezelfde periode tot € 3 miljard, terwijl dat voor de referentieperiode nog slechts € 1,8 miljard was. Dat betekent dat PSA een operationele marge bereikt van 8,5%. Dat is een record voor de groep, terwijl het - net als de andere Europese autobouwers - verplicht was negatieve invloed van wisselkoersen en stijgende grondstofprijzen ter verwerken. Het netto bedrijfsresultaat tenslotte ging ook de hoogte in. Dat bedroeg € 1,7 miljard, terwijl tijdens het eerste halfjaar van 2017 nog net onder € 1,5 miljard bleef steken.