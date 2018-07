Porsche frist middenklasse SUV Macan op

Door: BV

De kleinste Porsche-SUV, de Macan, dateert alweer uit 2014. En dat betekent dat het tijd is voor een opfrisbeurt. Die is zopas onthuld op het Autosalon van Shanghai.

Staartlicht

De belangrijkste esthetische nieuwigheid valt te rapporteren aan de achterzijde. Daar verbindt een driedimensionale LED-strip beide uiteinden van de staart. Die is meer in lijn met de rest van het gamma. Aan de voorzijde vinden we ook nieuwe LED-koplampen, naast al even traditionele items zoals nieuwe kleuren en velgen.

De facelift bracht ook een reeks nieuwe rijhulpsystemen naar de Macan. We noteren vooral de file-assistent van het bedrijf. Een automatische cruise-control die ook kan stoppen en weer kan vertrekken.

Beter comfort

Onderhuids belooft Porsche in de eerste plaats meer verfijning. Het weggedrag is nu neutraler en het comfort ging erop vooruit.

Binnenin

Het grootste verschil maakt de opgefriste Macan echter aan de binnenkant. Daar zit een nieuw ontworpen dashboard dat nu in de middentunnel plaats biedt aan een 11” infotainmentsysteem. Om daar plaats voor te maken verhuizen de centrale ventilatieopeningen naar onder. Er is ook een nieuw stuurwiel met een zogeheten Sport Response-knop.

Motorspecificaties geeft Porsche nog niet vrij. Naar verluidt vanwege vertragingen in de WLTP-emissietests. Instappers krijgen in elk geval een geëvolueerde 2-liter viercilinder turbomotor. De oude 3,6l V6 gaat met pensioen, dat is ook zeker, ten voordele van enkele modernere zescilinders. Meer daarover op een later tijdstip.