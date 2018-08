Waterpret kost bestelwagenbestuurder zijn job

Door: BV

Bij ons is het inmiddels een tijdje geleden, maar in Canada stonden de hemelsluizen niet zo lang geleden nog eens goed open. Dat leverde de bestuurder van een witte Ford Transit een hoop waterpret op. De voetgangers die hij passeerde waren echter minder enthousiast.

White van man

De white van man, week herhaaldelijk van zijn rijlijn af om voetgangers een onverwachte douche te bezorgen. De auto ervoor was echter uitgerust met een achterwaarts gerichte dashcam en z’n bestuurder zette de video ervan op 27 juli online. Amper een week later was die al 2,5 miljoen keer bekeken. Ook Black & McDonald, het bedrijf waarvoor de bestuurder van de bestelwagen werkte, zag hem. Via een post Facebook bevestigde het bedrijf dat de werknemer in kwestie omwille van het incident z’n biezen kon pakken. Z’n naam is niet bekend gemaakt. De video is hier te bekijken.