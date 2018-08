BMW roept massaal diesels terug wegens brand

Door: BV

BMW roept niet minder dan 324.000 modellen met een dieselmotor in Europa terug naar de dealer. Het bedrijf moet een technisch probleem oplossen dat al tot brand heeft geleid.

Oorzaak onbekend

Er schort wat met de uitlaatgasrecirculatiemodule van de BMW dieselwagens. Dat leidde in Zuid-Korea, waar het bedrijf eerder al 106.000 auto’s moest terugroepen, alleen al tot 27 branden. Vanzelfsprekend zijn niet alleen de in Zuid-Korea geleverde BMW’s getroffen. Hoeveel branden op Europese bodem al aan het euvel te wijten waren, zegt het merk er niet bij.

De Duitse autofabrikant is naar eigen zeggen al sinds 2016 op de hoogte van de problemen, maar het vond de oorzaak pas in juni van dit jaar. Uit eerdere berichten kunnen we afleiden dat minstens de BMW 520d getroffen is, maar het gaat wellicht om veel meer modelversies.