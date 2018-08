Opel prijst Corsa GSI

Door: BV

Opel bouwde de eerste Corsa GSI in 1988. Vier jaar nadat de Opel Kadett GSI in de catalogus verscheen (nota bene met een digitaal dashboard - hier te zien). Toen was 100pk in een zo’n klein autootje heel wat. De laatste Corsa met die drie letters achter verdween pas in 2012. Maar hij is terug.

Atleet

Na de Insignia is de Corsa het tweede GSi-model op de markt. Onder de kap zit een 1,4l turbomotor met 150pk en 220Nm. Goed voor een honderdsprint in 9,1 seconden en een top van 207km/u. Een atleet noemt Opel hem.

De GSi krijgt een OPC-chassis waarvan Opel je wil wijsmaken dat het is afgesteld op de Norschleife. Het gaat gepaard met een specifieke koetswerkkit, grotere remmen, een verchroomde uitlaatpijp en 18-duims velgen met 215/40-rubber.

Wat is de prijs?

De Corsa GSi staat nu in de prijslijst vanaf € 21.355.