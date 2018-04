5 digitale dashboards uit de eighties (deel 2)

Opel Kadett E GSi (1984)

De in 1984 geïntroduceerde Kadett zou de laatste worden met die naam. Daarna nam de Astra de fakkel over. De afgeronde Kadett bestond in een pittige GSI-versie (eerst een 1.8 met bijna 120pk, later een nog krachtiger tweeliter) die z’n geavanceerde karakter in de verf zette met een digitale boordplank.