Roept VW 124.000 EV’s terug?

Door: BV

Volkswagen moet wellicht 124.000 van haar elektrische en hybridevoertuigen terugroepen. In de voertuigen is Cadmium verwerkt. Een metaal dat onder meer gelinkt is aan nierfalen en longkanker.

Wel in TV, niet in auto

Cadmium wordt gebruikt in huishoudapparaten zoals televisietoestellen. Het gebruik ervan is echter voor de meeste autocomponenten verboden. Het zat echter wel in een lader die door Volkswagen, Audi en Porsche tussen 2013 en juni 2018 werd ingebouwd in elektrische- en hybridevoertuigen. Het metaal is geïsoleerd van de atmosfeer en zou geen rechtstreeks gevaar uitmaken. Het gaat om ongeveer 0,008 gram per lader.

Volkswagen stopte in mei, toen het voor het eerst met het probleem werd geconfronteerd, tijdelijk met het nemen van bestellingen van de Golf GTE. Op nieuwe modellen is het onderdeel inmiddels vervangen door een exemplaar van een andere leverancier dat geen Cadmium bevat.

Als Volkswagen wordt gedwongen alle 124.000 voertuigen terug te roepen, kost dat het bedrijf weer miljoenen. En meteen blijkt ook dat elektrische auto’s ook niet feilloos zijn.