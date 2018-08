Tesla wil Model onder 3

Door: BV

Elon Musk heeft het de jongste tijd niet gemakkelijk. Er zijn natuurlijk allerlei financiële ‘uitdagingen’ bij het automerk. Maar de topman werkt zichzelf ook zonder die risico’s in de problemen. Met eigenaardige tweets bijvoorbeeld.

Om de aandacht van problemen af te leiden, bespeelt Musk graag de media. Een nieuwe Tesla Roadster voorstellen in een tijd van recordverliescijfers bijvoorbeeld. En ook nu is de topman er weer met een in het oog springende uitspraak: Tesla overweegt een model onder de Model 3. Die zou al voor 25.000 dollar (zo’n € 22.000) in de showroom moeten staan. Dat is ongeveer de helft van de feitelijke transactieprijs van een Model 3.

Musk geeft zelf toe dat het bedrijf enkele hindernissen moet overwinnen, wil het dat kunnen. Zo moet het een aantal technische innovaties kunnen realiseren en moet het veel meer kunnen profiteren van schaalvoordelen.