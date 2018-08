Tesla-baas Elon Musk tweet zich in de problemen

Door: BV

De Securities and Exchange Commission (SEC), de toezichthouder van de Amerikaanse effectenbeurzen, klopt aan bij Tesla voor meer duidelijkheid omtrent de recente tweet van z'n topman. Daarin suggereerde Elon Musk dat hij overwoog om Tesla van de beurs te halen. Die tweet dreef de marktwaarde van het bedrijf omhoog.

'Am considering taking Tesla private at $ 420. Funding secured'. Kort, maar krachtig. En met 22,3 miljoen volgers is het misschien niet eigenaardig dat de mededeling positieve gevolgen had voor de waarde van het aandeel, dat overigens onder die $ 420 noteert.,

Onder de aandeelhouders van Tesla heerste onduidelijkheid. Is Elon Musk daadwerkelijk van plan Tesla van de beurs te halen? Niemand die het zeker weet, maar de SEC wil maar wat graag het fijne van deze opmerkelijke actie van Musk weten. Het is namelijk illegaal voor een directie om publiekelijke uitspraken te doen die de marktwaarde van je bedrijf beïnvloeden.

Focus op financiering

De SEC zal tijdens haar vragenvuur aan Musk's bureau dan ook vooral de focus leggen op de laatste zin van zijn omstreden tweet. Peinzen over een beursverkoop wordt veelal nog door de vingers gezien. Liegen dat de vereiste financiering daarvoor rond is wordt niet zo onschuldig opgevat.

Tegen een koerswaarde van 420 dollar heeft Musk namelijk zo'n 70 miljard dollar nodig om Tesla weer te privatiseren. Een astronomisch bedrag en mede gezien de perikelen bij het merk heerst er sterke twijfel of dat geld er wel is. Zo niet, dan riekt zijn tweet naar beursfraude. Daar wordt niet lichtzinnig mee omgesprongen.