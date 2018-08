Audi PB18 E-Tron is super-ev om zelf te sturen

Door: BV

Concept cars van elektrische auto’s zijn bijna altijd voorzien van technologie om zelf te rijden. Je komt er als bestuurder niet aan te pas. Er is meestal geen bestuurder. Maar deze PB18 E-Tron doet het net even anders. Elektrisch: ja. Autonoom: ben je gek?

Raap je kaak maar van de grond

De Audi-designers van de Californische designstudie van het bedrijf hebben zich mogen uitleven. Dat leverde een sportauto op met een zelden geziene présence. En met aardige details. Het zwevende dak, de originele achtervleugels, een zichtbare veer/dempercombinatie… verlegen waren ze niet.

De PB18 (de naam staat voor Pebble Beach 2018 - waar het model te bewonderen valt) is 4,53m lang, 2 meter breed en niet hoger dan 1,15m. Aan boord is, naar keuze, ruimte voor twee inzittenden in een klassieke configuratie of louter de bestuurder, die dan centraal in de cockpit kan plaatsnemen. Er is zelfs nog een hoop bergruimte. 470l om precies te zijn. Audi ontwierp een speciale bagageset, maar eigenlijk gaat het ervan uit dat er alleen een helm en een racepak in moet passen.

Hoe snel?

“ bijna net zo snel als een LMP1-prototype ”

Het studiemodel maakt gebruik van drie krachtige elektrische motors – een aan de voorzijde en twee aan de achterzijde. Die laatste twee zijn centraal gepositioneerd tussen de wielassen en drijven elk direct een wiel aan via halve assen. Ze leveren een vermogen van maximaal 150 kW op de vooras en 350 kW op de achteras. Het maximale totale vermogen is 500 kW (680pk), en tijdens het boosten kan de bestuurder voor een korte tijd zelfs tot 570 kW genereren. Het gecombineerde koppel tot 830 Nm betekent dat de sportwagen in nauwelijks meer dan 2 seconden van 0 tot 100 km/u zou kunnen accelereren – bijna net zo snel als een LMP1-prototype.

De vloeistofgekoelde solid-statebatterij heeft een energie-inhoud van 95 kWh. Een volledig opgeladen batterij heeft een actieradius van meer dan 500 kilometer in de WLTP-cyclus. De Audi PB18 e-tron is bovendien al ontworpen voor het opladen met een spanning van 800 volt. Op deze manier kan de batterij in ongeveer 15 minuten volledig worden opgeladen.

Productieplannen?

Helaas, die zijn er niet.