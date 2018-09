Hier is de elektrische Mercedes EQC

Door: BV

Mercedes heeft de elektrische EQC voorgesteld. Die cross-over mag meteen de mouwen opstropen. Jaguar lanceerde eerder deze zomer z’n I-Pace (test hier) en Audi presenteert nog deze maand de nieuwe E-Tron. Allebei rechtstreekse concurrenten voor deze elektrische Duitser.

Crossover

Natuurlijk heeft Mercedes net als de andere spelers in dit segment z’n huiswerk grondig gemaakt en kwam het tot dezelfde conclusie: een EV, die naar alle verwachting nog steeds erg duur zal zijn, heeft alleen zin in een midden-SUV-segment. Daar zit voldoende fiscaal voordeel, is de vraag het grootst en is het budget verdedigbaar om, mogelijks - hopelijk - de elektrische auto tot wasdom te brengen. Voorlopig zijn het echter allemaal assumpties.

De EQC, voorgesteld met 400 op de kofferklep en een theoretisch rijbereik (NEDC) van 450km, past nog steeds binnen het Mercedes-aanbod. Hij krijgt de ster opgekleefd en zou ook zonder dat logo herkenbaar zijn. Tegelijk wisten de Duitsers hem voldoende onderscheidend te maken. Aan de binnenkant is de overeenkomst met andere modellen uit het gamma zo mogelijk nog groter. Daar zit immers dezelfde boordplank als we recent konden aanschouwen in de E-Klasse en S-Klasse. Met inbegrip van het op de A-Klasse gelanceerde MBUX-infotainmentsysteem (een test daarvan vind je hier).

400pk

De elektrische SUV-met-ster valt in precies dezelfde vermogensklasse als de eerder aangehaalde concurrenten. Z’n structuur met twee elektromotoren stelt 402pk en 765Nm ter beschikking van z’n bestuurder. Laat al het geweld tegelijk los en je ziet je autonomie zienderogen slinken, maar je snelheid de hoogte in schieten. 100km/u staat na 5 seconden op de teller. Verschillende rijmodi moeten de bestuurder de keuze geven tussen een meer ontspannen of een meer opwindende rijervaring.

De accuset in de Mercedes is 80kWh groot. Dat is minder dan de Jaguar die 90kWh kan opslaan en de Audi E-Tron die 95kWh capaciteit krijgt.