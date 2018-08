355pk voor Audi E-Tron

Door: BV

Audi paradeert al met de E-Tron, die later dit jaar op de markt komt, sinds z’n introductie op het Autosalon van Genève. Maar veel wijzer zijn we daar nog niet van geworden. We weten al dat de binnenkant een hele hoop schermen zal omvatten. Maar hoe de E-Tron zal presteren, daar krijgen we nu pas wat meer duidelijkheid over.

Twee motoren

Net als de Jaguar i-Pace zal de E-Tron gebruik maken van twee motoren. Eén bij elke as. Die hebben een vermogen, zo weten we nu, van 355pk. Samen. Leggen ze hun trekkracht bij elkaar dan heb je met een trap op het gaspedaal, en al vanaf stilstand zoals bij elektromotoren gebruikelijk is, 560Nm ter beschikking.

Ja, maar…

Tijdelijk kan de E-Tron zelfs nog bijna 50pk en 100Nm extra leveren. 8 tellen aan een stuk. Dat gezegd zijnde - de elektrische systemen zijn evenmin in staat om de stroom die nodig is voor het leveren van de maximale prestaties eindeloos te voorzien, wat conventioneel aangedreven motoren wel kunnen. Na één minuut moet je het stellen met minder dan de in de paragraaf hierboven beschreven vermogenswaarden. Dat is echter grotendeels een theoretisch probleem. Je bereikt immers in minder dan 60 seconden de elektronisch begrensde topsnelheid van 200km/u. De meer relevante sprinttijd naar 100km/u neemt ‘minder dan 6 seconden’ in beslag.

Bovenstaande prestaties zijn vergelijkbaar met die van de eerder aangehaalde elektrische Jaguar en de Tesla Model X 75D. De Audi pakt wel uit met een rijbereik dat een tikkeltje groter is.