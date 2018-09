Ford maakt elektrische Mustang

Door: BV

Met zoveel woorden wordt het niet gezegd, maar Ford werkt aan een elektrische afgeleide van de Mustang. Een ‘Mustang inspired utility vehicle’ is hoe de automaker het precies noemt. De auto wordt in sneltempo ontwikkeld door een speciaal samengesteld team dat tot taak heeft tegen 2022 niet minder dan 40 geëlektrificeerde (hetzij geheel, dan wel gedeeltelijk elektrische) voertuigen voor Ford te ontwikkelen.

Deze eerste schets onthult niet veel, maar laat geen twijfel bestaan over de band met de Mustang. Details zijn nog schaars, maar er wordt wel gesproken over een lancering over amper twee jaar. In 2020. Er wordt ook gemikt op een rijbereik van ruim 500km.