Lek: Cupra SUV is niet te houden

Door: BV

Seat splitste het Cupra-label, dat stond voor de sportiefste modellen van het merk, onlangs af. Hoewel het het vandaag nog altijd moet stellen met Seats waarvan de aankleding is bijgespijkerd, staan specifieke modellen in het plan te lezen. De eerste daarvan wordt - kan het anders? - een SUV. Deze foto die op een Spaanse website verscheen zou wel eens de eerste échte blik op dat model kunnen zijn.

Model zonder naam

Het model, dat nog geen naam heeft, onderscheidt zich met een nieuw, agressief front. Dat lijkt in niets op de smoel die Seats trekken. En ook in de rest van het koetswerk is gekozen voor scherpe, uitgesproken lijnen. De aflopende daklijn doet vermoeden dat het jonge Spaanse merk ermee wil hengelen in de vijver van SUV-coupé-klanten. Wat die mogen verwachten op vlak van techniek is nog onbekend. Niettemin kan met zekerheid gesteld worden dat de componenten, zoals steeds het geval is binnen de Volkswagen-groep, gekend zullen zijn. In de wandelgangen klinkt het dat Seat het model in 2020 op de markt wil hebben.