Het scheelde geen haar of de Chrysler Imperial was een Lamborghini

Door: BV

Ex-Chrysler topman Bob Lutz kruipt tegenwoordig af en toe eens in de pen voor het Amerikaanse Magazine Road&Track. Dat levert wel eens anekdotes en inzichten op die nog niet publiekelijk gekend waren. Zoals deze: Chrysler kocht Lamborghini in 1987 voor 25 miljoen dollar en toenmalige topman Lee Lacocca - onlangs overleden - wou er zo snel mogelijk munt uit slaan. Niet zo zeer uit het de sportwagens, wel uit de naam. Hij bedacht dan maar dat Chrysler Lamborghini-uitvoeringen van bestaande modellen moest maken.

Extreem gehoorzaam

Lutz, die ook toen al bekend stond als autoliefhebber en nog een hoop andere medewerkers bij Chrysler, vonden dat destijds maar niets. Maar Lacocca tegenspreken kon niet. Daarom werd er door het team ‘extreem gehoorzaam’ gereageerd. Lutz en Tom Gale, de toenmalige nummer twee op de designafdeling van Chrysler, togen aan het werk. Ze creëerden een Chrysler Imperial Lamborghini die doelbewust zo slecht was dat zelfs Lacocca zou zien dat het een slecht idee was.

De Imperial, eigenlijk een hoekige karakterloze compacte sedan, werd verlaagd, in het knalrood gelakt en op Lamborghini-wielen gezet. Het interieur werd ook snel aangepakt en in boterkleurig leder gestoken. Op de hoofdsteunen prijkten Lamborghini-logo’s. Hij werd nooit in productie in genomen. Lutz zegt er wel bij dat die auto eigenlijk zo lelijk was, dat hij ook cool was. Misschien wel de coolste compacte sedan die hij ooit zag.

Lang had Chrysler Lamborghini niet in het bezit. In 1994 werd het doorverkocht en kwam het uiteindelijk bij Volkswagen terecht.