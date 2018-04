Chevrolet Camaro Z/28 lust het circuit wel

Door: BV

Chevrolets Camaro onderging in de aanloop van een première op het Autosalon van New York enkele wijzigingen. Details die evenwel in het niets verzinken bij de introductie van een nieuwe versie die de legendarische Z/28-monniker opgespeld krijgt. Dat was in 1967 reeds een Camaro voor de openbare weg met circuitgenen, en dat moet het ook vandaag weer zijn. De LS7-krachtcentrale is er om die reden alleen met een handbediende transmissie en met een airco die is verbannen naar de optielijst.

Aanpassingen aan het onderstel (voornamelijk dempers en breder Pirelli P-Zero-rubber) leveren de Z/28 meer grip op. Het model kan nu een laterale versnelling aan van 1,05G. Remmen gaat ook een stuk beter, want ijzer van Brembo houdt er schier onverslijtbare carbon-keramische schijven op z'n plaats. En omdat de racerakker een atmosferische LS7-motor heeft, eerder dan de compressorgedreven centrale van de ZL1 tikt de weegschaal ervan 80kg minder door. Andere gewichtsbesparende ingrepen zijn lichtgewicht wielen (19-duim groot in plaats van 20) en een dunnere achterruit.

De Z/28 z'n koets is aangepast met een aerodynamisch pakket dat onder meer een voorsplitter, luchthapper op de motorkap en een diffuser omvat.

Aan de binnenzijde werd 9kg uitgespaard op de achterbank, die evenwel behouden bleef. Chevy wil geen tweezitter uit schrik met interne concurrentie met de Corvette. Vooraan heb je recht op een set kuipjes van Recaro. Mat zwart overheerst in de aankleding en sierlijsten.

De aandrijving is voor rekening van een zo maar eventjes zeven liter grote V8 die zelfs bij omwentelingssnelheden tot 7.000t/min alle onderdelen aan boord houdt. De centrale wekt 500pk en 637Nm op. De achterwielen krijgen hulp van een limited-slip differentieel om dat te versassen. Bekijk al het geweld in de fotospecial.