Peugeot 307 CC

a de succesvolle lancering van de 206 CC denkt Peugeot klaarblijkelijk na over een vergelijkbare variant op basis van de recent gelanceerde 307. Dat doet tenminste de nieuwe concept car, 3-hartje-7 CC die de constructeur uit Sochaux op het autosalon van Parijs zal laten zien, vermoeden.

De concept moet een verleidelijke Coupé en Cabriolet zijn met 4 echte zitplaatsen in beide configuraties. Het ontwerp is geënt op dat van de 307 berline, waarvan het elegante front en de wielbasis wordt overgenomen. De achterzijde is specifiek met diagonale achtelichtblokken met diodes en een ingewerkt derde stoplicht. De kofferklep wordt gekenmerkt door een strak getekende discrete windgeleider. Net als bij de 2-hartje-6, die inmiddels als 206 CC in serie wordt gebouwd, heeft de 3-hartje-7 CC een wegklapbaar metalen dak. Bij het omschakelen van Coupé naar Cabriolet vouwt het dak dubbel en klapt het zichzelf weg onder de in tegengestelde richting geopende kofferklep. Andere uiterlijke kenmerken die specifiek zijn voor deze Concept Car zijn de 18-duims velgen en in chroom uitgevoerde spiegelbehuizing, zijdelingse beschermstrips en mistlampbehuizing in de voorspoiler.

Het interieur is uitgevoerd in een combinatie van rood en beige leder dat complementair is met de specifieke parelmoer rode lakkleur. Ook in het interieur worden behoorlijk wat elementen uit de 307 berline gebruikt; zoals het dashboard en de middenconsole met tal van comfort- en veiligheidsinstrumenten. De stijlstudie heeft voor de gelegenheid wel een telematica-systeem met 16:9 kleurenscherm aan boord terwijl chroomaccenten het instrumentenpaneel wat meer uitstraling geven.

Onder de kap ligt een 4-cilinder benzinemotor met 16-kleppen die tekent voor een maximaal vermogen van 180pk.