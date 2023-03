Tesla bouwde al 4 miljoen auto’s, gaat steeds sneller

Door: BV

Twaalf jaar. Zo lang deed Tesla erover om z’n eerste miljoen auto’s aan de man te brengen. Maar na de lancering van de Model 3 in 2018 had het merk maar anderhalf jaar nodig om er nog eens een miljoen aan toe te voegen, ondanks een verre van vlekkeloze productiestart. Naar miljoen nummer 3 ging weer sneller: die mijlpaal was al na 11 maanden bereikt. Inmiddels heeft het merk van Elon Musk z’n vier miljoenste auto gebouwd. Voor het laatste miljoen had Tesla slechts 7 maanden tijd nodig.

140.000 auto's per maand

Tegenwoordig bouwt Tesla ongeveer 140.000 auto’s per maand. Dat komt neer op een volume van 1,7 miljoen auto’s per jaar. Fabrieken (door het merk bestempeld als Gigafactories, ofschoon het normale autofabrieken zijn) in Texas, Berlijn en Shanghai stellen de Amerikaanse fabrikant nu in staat om de productie in sneltempo op te drijven. En om de vraag meer in overeenstemming te brengen met de verhoogde productiecapaciteit verlaagde het merk in recente tijden al enkele malen z’n prijs drastisch. Het bedrijf oogstte misnoegde reacties bij onder meer leasinguitbaters en private eigenaars, die allemaal een kater riskeren omwille van een lagere herverkoopwaarde, maar het lijkt het aantal bestellingen wel de verwachtte boost te geven.

Onrealistische doelstellingen

Elon Musk, niet vies van een leugen of een overdrijving, zegt dat Tesla tegen 2030 jaarlijks 20 miljoen auto’s wil bouwen. Dat zou willen zeggen dat het dan ongeveer even groot wil zijn als de ganse Volkswagen-groep en Toyota samen. Een compleet onrealistische doelstelling. En dat nota bene zonder uitgebreid modellengamma. De lancering van nieuwe modellen loopt immers vertraging op en bestaande modellen worden niet afgelost - dat is tegenwoordig vooral schrijnend bij de Model S. Die is naar autonormen hoogbejaard.

Om de spectaculaire productiestijging bij te houden wil Musk zo snel mogelijk 12 fabrieken in bedrijf hebben. Een productievestiging in de Amerikaanse staat Nevada wordt in elk geval fors uitgebreid, onder meer voor de productie voor de vrachtwagen van Tesla. De lancering daarvan is - je raadt het - al herhaaldelijk uitgesteld.