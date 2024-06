Zo zal de VW Trans(it)porter eruit zien

Door: BV

De bestelwagenmarkt zit toch nog een beetje anders in elkaar dan de automarkt. Je hebt heel wat merken om uit te kiezen, maar eigenlijk zijn er slechts een handvol échte fabrikanten. Vaak worden alleen logootjes veranderd. Een Peugeot, Citroën of Fiat? Maakt eigenlijk niks uit. En hoe meer je er kan maken, hoe competitiever je bent. Lees: hoe meer winst je kan maken. Aan bestelwagens wordt goed verdiend.

Nauwelijks aangepaste Ford Transit

Ford en Volkswagen waren twee bedrijven die wel een groot marktaandeel hadden met respectievelijk de Transporter en de Transit en (bijna) uitsluitend onder eigen naam werkten. Voor die modellen waren er nog geen grote synergieën. Tot nu. Want de nieuwe Transporter wordt een een verklede nieuwe Transit. Eerder baarde die samenwerking ook al een pickup. De tweede generatie van de VW Amarok is eigenlijk een Ford Ranger. De kleine Volkswagen Caddy staat inmiddels in een carnavalscostuum onder de naam Transit Connect te pronken op de website van Ford. En de samenwerking tussen Ford en VW gaat verder dan dat. Toekomstige elektrische Fords zullen gebruiken van de archtitectuur van VW's en ook op vlak van zelfrijdende auto's, sloegen de twee bedrijven de handen iin elkaar.

De prestaties van de Transporter zullen erg dicht in de buurt liggen van die van de Transit. Aan de achterzijde is dat ook voor het uiterlijk het geval. Eigenlijk wordt er niet eens geprobeerd om de herkomst te verdoezelen. Aan de voorzijde wordt er net een beetje meer aandacht aan camouflage besteed. De Transporter krijgt daar toch koplampen en een grille die wat Arische genen moeten doen vermoeden. De vrijgegeven beelden waarop eerdere generaties verwijzen, voelen een beetje aan als En helemaal in de stijl van anno 2024 als belangrijk wordt geacht: de Duitsers verklappen nu al dat je 19-duims lichtmetalen velgen met zes zwarte spaken zal kunnen krijgen.

Er komen versies met een wielbasis van 3,1 en 3,5 meter en een totale lengte van 5,05 of 5,45 meter. Onder de kap mag je diesels en een stekkerhybride verwachten en er staat vanzelfsprekend ook een elektrische versie op de planning, zij het met kleiner laadvermogen omwille van het gewicht van de accu. Vermogens zijn er vanaf 110pk tot 280pk voor de e-versie. Al die cijfertjes zijn vanzelfsprekend quasi identiek aan die van de Ford. Dat geldt trouwens ook voor het interieur - daar lijkt alleen het stuur én de grafische weergave van de digitale schermen wat te zijn aangepast. VW-klanten die straks een nieuwe Transporter bestellen en verwachten dat hij hetzelfde aanvoelt als z'n voorganger, zullen grote ogen trekken.

De Transporter wordt in het eerste kwartaal van 2025 op de markt verwacht. In Duitsland is hij al te bestellen.