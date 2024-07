1,7 miljoen euro omdat BMW duim ‘afbeet’

Door: BV

Tijdens de zomer van 2016 geraakte een New Yorkse software-ingenieur Godwin Boateng met z’n duim tussen de deur van z’n toen drie jaar oude BMW X5. Die auto was uitgerust met een soft-close-functie. Een comfortfeature dat de deuren zacht in het slot trekt. De X5 van Boateng trok zichzelf onverbiddelijk dicht met de duim van de man ertussen. Hij verloor daardoor een deel van die vinger. Een poging om de top van de duim chirurgisch weer aan te hechten mislukte. De man diende een schadeclaim in bij BMW.

Niet de duim, maar de neus bloedt bij BMW

BMW onderzocht de X5 en vond - weinig verrassend - niks mis met de auto en verschuilde zich achter de handleiding, waarin stond dat de functie gevaarlijk kon zijn. Boateng argumenteerde dat een dergelijke functie net als elektrische raambediening een antiklemfunctie hoort te hebben. Bij ruiten is dat verplicht, maar bij deuren niet. BMW zou al sinds 2002 weten dat de functie gevaar inhield.

Een jury achtte het niet bewezen dat de deur van de X5 ‘defect’ was. BMW beweert nog steeds dat de deur geen mankementen vertoonde. Desondanks oordeelde een jury dat de volledige schuld voor de verwondingen bij de fabrikant lag. De man kreeg 1,9 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) toegewezen.

BMW kan nog in beroep gaan. Het zal dat wellicht ook doen - veel automerken putten bij allerlei betwistingen systematisch de volledige rechtsgang uit. Zelfs wanneer het overduidelijk gaat om tekortkomingen.