Suzuki Alivio vervangt SX4 Sedan

Door: BV

Eigenlijk is het een onbekende - de SX4 Sedan. Tenminste: in onze contreien. Bij ons probeert Suzuki zich met SUVs staande te houden in de het erg competitieve segment van de middenklassers. Maar elders op deze planeet, speelt Suzuki het spel mee met een conventionele vierdeurs: de SX4 Sedan. En daar dringt een generatiewissel zich op. De Japanners presenteerde een jaar geleden al de Authentics concept die je kan beschouwen als een vingeroefening. En nu stelt het bedrijf de Alivio voor. Officieel is het nog een concept, maar je ziet de productieversie er al duidelijk doorschemeren.



Ook vervanging van Kizashi?



Met een lengte van 4,55m valt de Concept Alivio netjes tussen de huidige SX5 en de Kizashi in. Dat kondigt met zekerheid een groeischeut aan voor die eerste, maar misschien wil Suzuki ook gewoon de doelgroepen voor beide auto’s serveren met één enkel product.