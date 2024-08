Meer dan 10.000 elektrische Mini’s met brandrisico

Door: BV

Mini roept meer dan 12.500 elektrische Mini Coopers terug omwille van een brandrisico. Eigenaars van een Mini EV doen er goed aan de terugroepactie niet te negeren. Al ten minste twee auto’s van het merk brandden uit - één in de Verenigde Staten, één in Duitsland. Het eerste bevestigde incident viel voor in oktober van vorig jaar, het tweede in januari van dit jaar.

De fabrikant zegt dat een fout in de batterij of het hoogspanningssysteem van de Mini kan leiden tot een kortsluiting, oververhitting en brand - zelfs wanneer de auto niet in gebruik is.

BMW roept 12.535 Mini Cooper SE terug die allemaal gebouwd zijn tussen 21 maart 2019 en 25 januari 2024. De terugroepactie zou officieel van start gaan in oktober.

Het probleem oplossen?

De fabrikant is van mening dat het probleem fysiek oplossen helemaal niet nodig is. Zoals tegenwoordig steeds vaker het geval is, neemt het merk z’n toevlucht tot een software-update. De Duitsers zijn van mening dat wanneer ze een diagnosefunctie toevoegen aan de software, die een eventueel gebrek tijdig kan detecteren. In zo’n geval zou de auto de batterij zelf kunnen ontladen tot 30 procent, wat het brandrisico gevoelig zou beperken.