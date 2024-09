Cupra Terramar voor wie VW Tiguan te saai vindt

Door: BV

Cupra, het nieuwe hippe merk dat ooit de Spaanse VW-dochter Seat naar de geschiedenisboeken moet verwijzen, heeft een nieuw model. Dat is géén elektrische auto - zoals Cupra ooit werd voorgesteld - maar een model dat zich traditioneler laat aandrijven. Benzine, met of zonder elektrisch ondersteuning of een stekkerhybride.

Middenklasse SUV van Cupra

Met de Terramar wil Cupra een dynamisch ogend alternatief neerzetten in het segment van de middenklasse SUV. Dat is het segment waarin de Volkswagen Tiguan één van de hoogvliegers is. De krachtigste variant wordt 265pk sterk en zal vierwielaandrijving hebben. De instapper krijgt een 1.5 TSi met 150pk. Wie een stekker wil, kan kiezen uit twee versies: 201pk of 270pk sterk, met de mogelijkheid om tot 50kW te laden en met een (WLTP) rijbereik van 100km.

Wie bij de vorige paragraaf een beetje wakker was, voelde het al: dit ìs gewoon de zoveelste iteratie van het MQB-platform van de VW Group. Cupra belooft dat het model wat strakker is afgesteld - kwestie van de indruk van sportiviteit te wekken.

De zoveelste variatie op hetzelfde thema

Bij Cupra zijn ze er fier op dat de dynamische lijnen van de Audi in Barcelona zijn gepend. In elk geval is het verwantschap met andere VW-producten er minder duidelijk dan aan de binnenzijde, waar het verwantschap met andere modellen er duidelijk komt bovendrijven. De productie start in 2025 in de Audi-fabriek van Gyor in Hongarije waar ook de volgende generatie Q3 van de band zal lopen.