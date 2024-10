Skoda Elroq is een doorsnee EV met een aparte missie

Door: BV

Skoda presenteert een nieuwe elektrische crossover: de Elroq. Een klein broertje voor de Enyaq, zij het met een erg gelijkaardige technische basis. Want allebei gebaseerd op het modulaire MEB-onderstel van de Volkswagen-group.`

Op vlak van uiterlijk of inrichting is de Elroq gewoon een hedendaags ogende SUV. Niks werelschokkends of revolutionairs en evenmin iets aanstootgevends of revolutionair. Met een lengte van 4,49m, een breedte van 1,88m of een hoogte van 1,62m blijft hij ook netjes binnen de grenzen van het C-segment. Zijn accu van 82kWh en rijbereik van 579 kilometer (volgens de WLTP-cyclus) zijn eerder aan de grote kant, ondanks een fors leeggewicht van net geen twee ton. Het laadvolume van 470 liter (tot 1.580 liter met neergeklapte achterbank) is een topwaarde in zijn (elektrische) segment.

Dezelfde prijs, maar wat is dat?

Skoda verwacht dat de Elroq potten zal breken, al heeft dat niks met het voorgaande te maken. Het gaat om de prijs. Het model komt er vanaf 33.000 euro. Daarmee is hij volgens de fabrikant gelijkaardig geprijsd aan z’n tegenhanger met verbrandingsmotor. Een stunt, al verzaakt Skoda er wel bij te vertellen dat het die conventioneel aangedreven auto - de Skoda Kamiq - de jongste tijd veel duurder maakte.

De Elroq moet een tegengewicht bieden aan de zondvloed aan elektrische auto’s uit China. Hij is ontwikkeld in Tsjechië, benadrukt de constructeur. Waar hij wordt gebouwd, wordt niet vermeld.