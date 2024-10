Topman Stellantis op het matje omdat niemand de elektrische Fiat 500 koopt

Door: BV

Vanaf ruwweg 29.000 euro. Zoveel kost de kleine, 95pk sterke elektrische Fiat 500e. Te veel, zo blijkt uit de tegenvallende verkoopcijfers.

Fabriek in Turijn neemt pauze

De verkoop van de nochtans guitige stads-EV met Italiaanse retrovormgeving levert Fiat en moederhuis Stellantis flinke problemen op. De vraag was zo laag dat Fiat de fabriek in Turijn tijdelijk op non-actief moest zetten. Eerst voor enkele weken, maar die periode wordt nu uitgebreid tot begin november.

Extra pijnlijk is dat, omdat Stellantis - ontstaan uit de fusie van de FCA - de Fiat-Groep zeg maar - en PSA - de groep rond Peugeot en Citroën -, onderhand op ramkoers ligt met de Italiaanse overheid. Het bedrijf reduceerde onder topman Tavares, inmiddels bekend als een radicale bezuiniger, flink het aantal Italiaanse arbeidsplaatsen. Dat is in heel Italië voelbaar. Tegelijk komt het bedrijf beloftes om nieuwe modellen en om fabrieken die zich richten op elektrische aandrijftechnologie te bouwen niet na.

Grote onvrede met topman Tavares

De Italiaanse wrevel uit zich in een halsstarrige houding van de overheid daar. Die staat immers meer en meer onder druk om de teloorgang van haar auto-industrie tegen te gaan. Het zorgde er al voor dat Italië een lading van de kleine Fiat Topolinos in beslag nam. En het dwong Stellantis al tot een beschamende naamswijziging van Alfa Romeo Junior. Die werd eerst als Milano aangekondigd. De eerste droeg Italiaanse vlagjes hoewel die niet in Italië gemaakt wordt en hetzelfde geldt voor de Italiaanse naam van de crossover. Italië voerde wetgeving in die er in essentie voor zorgt dat het illegaal is om producten Italiaanser uit te laten schijnen dan ze in realiteit zijn.

Topman Tavares is inmiddels ontboden bij het Italiaanse parlement. Hij moet er uitleg geven bij de toekomstplannen van het merk. De leden van het speciaal hiervoor samengestelde comité zullen wellicht garanties eisen voor de tewerkstelling en Italiaanse activiteiten van de groep.

Kan een verbrandingsmotor de Fiat 500e redden?

Op productvlak zorgt de tegenvallende verkoop van elektrische auto’s ook voor grondige aanpassingen. Stellantis gebruikt voor veel van z’n modellen een multi-energy-aanpak. Dat wil zeggen dat het binnen één en dezelfde modellijn zowel verbrandingsmotoren als een elektrische aandrijving aanbiedt. De Fiat 500e was echter louter als EV ontwikkeld. Daar wordt nu in allerijl een hybrideversie van ontwikkeld. Dat was aanvankelijk nooit de bedoeling en het model zal naar verwachting pas in 2026 in productie genomen kunnen worden.