Suzuki duikt elektrisch tijdperk in met eVitara

Door: BV

Suzuki stelt in het Italiaanse Milaan de productieversie van de eVX concept car voor. Vorig jaar nog te zien op het Autosalon van Tokio in Japan en tegen september van volgend jaar te koop op de Belgische markt. Het merk kiest voor een bekende naamgeving - eVitara. Het is wat meer dan een loutere marketingoefening, want het model neemt ook wat kenmerken van het gekende label over.

Vitara naast eVitara

Het begint bij de positionering: met een lengte van 4,27 meter nestelt het model zich immers in de kern van het C-segment. Dat is ongeveer waar de huidige Vitara nu ook al zit. Het bestaande model is 9cm korter en blijft tot nader order gewoon in het gamma. De twee zullen naast elkaar bestaan.

Voor- of vierwielaandrijving

De eVitara, die straks in India van de band loopt, heeft een lithium-ijzerfosfaat accupakket dat huis in een specifiek ontwikkeld onderstel - het eerste voor Suzuki. Zowel achterwielaangedreven versies als varianten met twee elektromotoren en vierwielaandrijving zullen het gamma uitmaken. Die laatste is uiteraard in staat om ver vermogen per as te regelen. Het moet ervoor zorgen dat de wendbaarheid (met meer voorkeur voor de achterwielaangedreven wielen) en stabiliteit (door weer meer vermogen naar de voorwielen te sturen) gecombineerd moeten worden. Een speciaal ontwikkeld programma moet ervoor zorgen dat ook moeilijk terrein te overwinnen valt. Daarvoor wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de ABS-sensoren en de remmen. Die technologie bestaat inmiddels toch al meer dan 20 jaar.

Het aanbod zal bestaan uit twee accuvarianten - 49 (alleen 2WD) of 61kWh (2WD of 4WD) groot. Voor een geschat rijbereik is het nog te vroeg. De accu’s worden gecombineerd met drie vermogensversies: 106, 28 en 135kW sterk, maar alleen die laatste heeft een achteras die wil meewerken. Belangrijker dan de 48kW die de extra elektromotor bijdraagt, is de toegenomen trekkracht. Voorwielaangedreven varianten komen niet verder dan 189Nm trekkracht, maar de versie met twee elektromotoren schopt het ineens tot 300Nm.

Licht, maar wil dat ook zeggen: zuinig?

Suzuki maakt eigenlijk altijd auto’s die wat lichter zijn dan de norm. Dat is hier ook het geval: de eVitara weegt zo’n 100kg minder dan de meest directe concurrenten. Maar bij elektrische auto's is dat natuurlijk relatief. De zwaarste versies tikken nog steeds af op 1,9 ton.

Veel cruciale gegevens geeft Suzuki nog niet vrij. Prestaties, rijbereik, verbruik of zelfs koffervolume zijn nog niet beschikbaar.