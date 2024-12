VAB kiest Gezinswagens van het Jaar 2025

Door: BV

Mobiliteitsorganisatie VAB kiest al voor de 38ste keer de Gezinswagens van het Jaar. De score is het resultaat van een beoordeling door een vakjury, echte gezinnen én de kilometerkostprijs van een auto. Editie 2025 beperkt zich tot twee categorieën afgelijnd door budget: tot 25.000 euro en tot 40.000 euro. Een aparte categorie voor elektrische auto’s is er niet meer. Die moeten zich nu houden aan dezelfde spelregels als de andere kanshebbers.

MG 3 Hybrid+ is VAB Gezinswagen van het Jaar

In de categorie tot 25.000 euro speelde Dacia vorig jaar nog iedereen naar huis met de Jogger. Ditmaal kwam de nieuwe Duster uit. Die haalde het van de Suzuki Swift, die wordt omschreven als klein aan de buitenkant maar binnenin voldoende ruim en vlot sturend. Maar het is het Chinese MG dat met de MG 3 Hybrid+ een afgetekende zege behaalt. Die auto heeft niet alleen uitstekende dynamische eigenschappen - want dankzij een benzinemotor én een krachtige elektromotor bijna 200pk voor een kleine prijs. Ook de afwerking én z’n lage kilometerkostprijs stuwden hem voorbij de Dacia.

Hyundai i30 Wagon is VAB Gezinswagen van het Jaar

Uiteindelijk schreven de automerken amper 3 elektrische auto’s in. Allemaal in de duurdere categorie tot 40.000 euro. Maar geen enkele daarvan haalde er de top 5. VAB verklaart: “automerken geloven eerder in verbrandingsmotoren voor de particuliere markt”. Maar de deelnemers werden ook afgerekend op te hoge kilometerkostprijs van elektrisch autorijden. “Ook voor de plug-in hybrides is de kilometerkostprijs trouwens onverbiddelijk” voegt VAB nog toe.

Die dure energiekost speelt alleszins de BYD Seal U parten. Die werd ingeschreven als stekkerhybride en prijkte met z’n luxueuze uitstraling bovenaan de resultatenlijst tot hij werd afgerekend op de échte prijs van rijden met het model. Uiteindelijk haalt de Chinees brons. Toen er nog een louter elektrische categorie bestond, kon BYD twee keer winnen: met de Atto 3 en met de Dolphin. Het zilver is voor Skoda met de Octavia. Ook dat merk verzamelt de podiumplaatsen in deze verkiezing. Maar goud - met amper één puntje marge - is dit jaar voor de Hyundai i30 Wagon, voorzien van een mild-hybrid aandrijflijn. Opmerkelijk, want het model is al een tijdje op de markt. “Veel ruimte, een dynamisch rijgedrag, een volledige uitrusting en dat allemaal voor een meer dan redelijk budget” gaf volgens VAB de doorslag.