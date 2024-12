Wereldpremière Autosalon Brussel: Toyota Urban Cruiser

Door: BV

Toyota stoft de naam Urban Cruiser nog eens af. Tot 2014 was dat een compacte, kloek ogende monovolume. Vanaf volgend jaar kleeft het op een 4,3 meter langer cross-over met een elektrische aandrijving. Een extra EV in het aanbod is er eigenlijk van moeten - de populariteit van het huidige aanbod is onvoldoende om Toyota uit het vizier van de CO2-politie te houden. Dat is immers het doel van deze auto - vandaar dat je hem alleen in Europa zal vinden. Het model beleeft z'n werelddebuut in januari op het Autosalon van Brussel.

Twee accuformaten, drie vermogens

De Urban Cruiser verschijnt in het aanbod met twee accuformaten, drie vermogensversies en zowel voor- als vierwielaandrijving. Meer in detail: een lithium-ijzerfosfaatbatterij is naar keuze 49kWh of 61kWh groot. De voorwielaangedreven versie levert hetzij 140 of 170pk. De versie met vierwielaandrijving krijgt een extra elektromotor bij de achteras, maar voegt nauwelijks elektrische paarden toe - die tikt net boven 180pk af. Maar de trekkracht neemt wel een hoge vlucht. Details over het rijbereik zijn er nog niet, maar mik op 400km voor de versies met de grootste autonomie. In de uitrustingslijsten staat op dat vlak alvast één meevaller: een klimaatregeling met warmtepomp is standaard.

Toyota Urban Cruiser made in...

Wie denkt dat hij het ontwerp al eens eerder gezien heeft, is niet fout. De Urban Cruiser is namelijk technisch identiek aan de eerder al voorgestelde Suzuki e-Vitara. Alleen de styling is een beetje aangepast - en dan nog hoofdzakelijk aan de buitenzijde. Hij oogt daardoor een tikkeltje scherper dan de Suzuki. De productie is in handen van Suzuki-Maruti in India.