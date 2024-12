Komt echt: Renault R5 Turbo 3E

Door: BV

Renault verwacht véél van de nieuwe R5. Aan de keuze zal het alleszins niet liggen: een instapversie vanaf 25.000 euro (arriveert begin 2025), versies met een rijbereik tot meer dan 400km en een snellere en meer opvallende Alpine-versie voor de playstation-generatie. En het is allemaal ook nog eens historisch verantwoord - want zo ging ruwweg een halve eeuw geleden ook met het origineel. Dan je alleen nog heimwee hebben naar de absolute topper van destijds - de Renault 5 Turbo, vooral bekend omwille van z'n brede achtervleugels, niet? Mis, want ook die komt terug. In 2022 was er al eens een concept car en dit is - echt waar! - de productieversie. Die heet Renault R5 Turbo 3E.

Renault 5 Turbo is terug... zonder turbo.

Oké, Renault kleeft hier de naam van een technische component die alleen bij brandstofmotoren bestaat op een elektrische auto… Maar Porsche deed het ze dat al voor - ook met de naam ‘Turbo’ trouwens. Anno 2025 laten marketingmensen zich door zo’n details niet meer tegenhouden. Misschien is het verantwoord - de lijnen zijn immers een duidelijke verwijzing naar de modellen van toen. De R5 schemert er nog in door, maar er is in elk geval geen sprake van half werk. Belangrijkste kenmerk: de brede heupen. Een verwijzing naar een tijd waarin dat nodig was om de op de plaats van de achterbank geplante benzinemotor te koelen. In de nieuwe variant zitten er twee elektromotoren die alleen de achterwielen aandrijven. Goed voor 500pk - en daarmee is deze Turbo 3E meteen het krachtigste productiemodel dat het merk ooit maakte. De acceleratietijd naar 100km/u zou minder dan 3,5 tellen bedragen.

Veel carbon

Je ziet in deze auto trouwens wel de basislijnen van de nieuwe R5, maar de twee hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Het koetswerk heeft uiteindelijk een heel andere vorm en een conventioneel onderstel is vervangen door een kuip in carbon. Hypercar-technologie. Reken daarom niet op een enigszins acceptabel prijskaartje. Het wordt exotisch en de productie-aantallen zullen sterk gelimiteerd zijn. Daarover zegt het merk zelf overigens nog niks. Verwacht wordt wel dat de eerste exemplaren in 2026 worden geleverd.