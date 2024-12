Vooruitgang: Ford is nu pas derde slechtste merk

Door: BV

Cijfers uit Amerika die niettemin boekdelen spreken over de hedendaagse kwaliteit van auto’s. Iets waarvan al jaren uit allerlei onderzoeken blijkt dat die achteruit gaat. Eén van de automerken die wel eens naar boven durft drijven in onderzoeken is Ford. In de lijst met het hoogste aantal teruggeroepen auto’s bijvoorbeeld. Daar stond Ford al drie jaar bovenaan én het leek tot de zomer goed op weg om voor de vierde keer het meeste auto’s met gebreken te hebben geleverd. Maar tijdens de laatste jaarhelft werd het nog voorbijgestoken door Tesla en Stellantis.

Tesla moet meeste auto's van allemaal terugroepen

Ford moest in 2024 alleen in Amerika zo maar eventjes 62 terugroepacties uitvoeren. Daar waren 4.370.000 auto’s bij betrokken. Het in zwaar weer verkerende Stellantis moest 67 terugroepacties uitvoeren voor in het totaal 4.722.000 auto’s, al gaat het daar om meer verschillende merken (Jeep, Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Ram, Fiat…) dan bij Ford. Maar uiteindelijk werd de hoofdvogel afgeschoten door Tesla. Misschien niet zo verwonderlijk want dat merk bengelt steevast achteraan in kwaliteitsonderzoek van bijvoorbeeld het gezaghebbende J.D. Power.

Tesla moest uiteindelijk ‘slechts’ 15 terugroepacties uitvoeren. En een aantal daarvan kon uitgevoerd worden vanop afstand, via over the air updates - tegenwoordig het gedroomde excuus van de autosector om minderwaardige of niet helemaal doorontwikkelde producen af te leveren. In het totaal waren bij Tesla wel het meeste voertuigen betrokken: meer dan 5.135.000 auto’s.

Ook BMW en Honda in top 10

De top 10 omvat ook een paar verrassingen. Toyota/Lexus dat er 1.220.000 auto’s moest terugroepen bijvoorbeeld. Of BMW dat boven 1,8 miljoen eindigt. En zelfs Honda dat het tot een beschamende vierde plaats schopt met bijna 3,8 miljoen teruggeroepen auto’s.