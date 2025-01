Elektrisch autorijden op 10 jaar tijd 60% duurder

Door: BV

Alles wordt duurder. Een economische realiteit. Maar er zijn uiteraard wel zaken die sneller duurder worden dan andere. Mobiliteitsorganisatie VAB ging na hoeveel de energiekost van autorijden de afgelopen tien jaar steeg. Het vergeleek niet alleen de prijs van benzine en diesel van 2014 met die van 2024, maar het deed dat ook voor elektrisch rijden. En wat blijkt? Niks werd zoveel duurder als een elektrische auto opladen. De prijs van een publieke laadpaal ging zo maar eventjes meer dan zestig procent de hoogte in.

Laagste prijsstijging voor benzine

De prijs van Euro 98 benzine steeg het minste. Daarvan ging de prijs op tien jaar tijd amper 2,4 procent omhoog. Van de conventionele brandstoffen steeg de prijs van LPG het snelste. Die ging ruim 27 procent de hoogte in. Diesel werd eveneens fors duurder. Daar kwam op tien jaar tijd bijna twintig procent bij.

Lage gebruikskost elektrische auto is leugen

Toch is de vergelijking van VAB vooral pijnlijk voor de elektrische auto. Thuis laden werd veertig procent duurder. Bij de prijs van een snellader kwam gemiddeld een derde bij. En de prijs bij een conventionele (lees: trage) publieke laadpaal werd zelfs meer dan de helft duurder. De tarieven houden nog geen rekening met de forse stijging van de nettarieven vanaf 1 januari 2025. Er komt een derde - of zo'n 120 euro per gezin - bij. Ironisch genoeg is de prijsstijging het gevolg van aanpassingen aan de infrastructuur. Die zijn vooral omwille van het toenemende aantal elektrische auto's noodzakelijk.

Een lage gebruikskost werd (en wordt nog steeds) als een grote troef voor elektrisch autorijden naar voor geschoven. Maar - zo concludeert VAB - “dat laatste economische voordeel is de elektrische auto inmiddels kwijt”.