Renault 5 is Auto van het Jaar

Door: BV

De Auto van het Jaar is Europa’s meest prestigieuze autoprijs. Gespecaliseerde journalisten van belangrijke Europese media kiezen elk jaar de belangrijkste, beste nieuwe auto. Dat gebeurt al sinds 1964.

Zeven finalisten, drie favorieten

Dit jaar werden niet minder dan 42 nieuwe auto’s onder de loep genomen. Daaruit kwam een lijst met zeven finalisten. Dat waren de Renault R5 en de technisch bijna identieke Alpine A290, de Alfa Romeo Junior, de Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Kia EV3 en Hyundai Inster.

Al snel tekenden zich drie favorieten af van Renault, Citroën en Kia. Uiteindelijk kon de R5 de jury het meest overtuigen. De winnaar werd zopas bekendgemaakt tijdens een ceremonie op het Autosalon van Brussel.

Twee keer op rij winst voor Renault

Renault volgt zichzelf op als winnaar. Vorig jaar mocht de Renault Scénic de kroon dragen. Dat is uitzonderlijk. In de ruim zestig jaar dat de prijs wordt uitgereikt kon alleen Fiat dat Renaults eens voordien. In 1995 én 1996 mochten de Italianen twee jaar op rij het prestigieuze label dragen.

De jury viel voor de mengeling van nostalgie en moderniteit van de elektrisch aangedreven Renault 5 (en diens evenknie van Alpine). Ook de betaalbaarheid speelde ogenschijnlijk een grote rol. Van de R5 staan versies op stapel die voor minder dan 25.000 euro te koop zullen zijn.