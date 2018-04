Nieuw racemonster: Colin McRae R4

Door: BV

erinnert u zich Colin McRae nog? De stuurvirtuoos schopte het in 1995 tot Wereldkampioen in het World Rally Championship. De Brit laat nu weer van zich horen, want hij lanceert een nieuwe rallywagen die onder z’n eigen naam Őals merk- op de markt wordt gebracht.

De racewagen is niet gebaseerd op een bestaand model, maar specifiek voor z’n doel ontworpen. Het buizenchassis wordt voor- en achteraan met panelen in koolstofvezel bekleed en de cockpit is met metaal aangekleed. Zowel voor- als achteraan bestaat de ophanging uit dubbele wishbones en Proflex dempers. Onder de kap zit een Millington Diamond motor, een atmosferisch viercilinderblok met een inhoud van 2,5l dat niettemin 350pk levert. De transmissie wordt verzekerd door een zesbak, die manueel of semi-automatisch wezen kan. De wagen kan geproduceerd worden met twee of vierwielaandrijving. Colin McRae opteerde voor mechanische voor- en achterdifferentiëlen en biedt de keuze uit een zuiver mechanisch, dan wel een actief centraal differentieel.

De opvallende vormgeving van de R4 is van de hand van Keith Burden en Tom Webster. Als alles volgens plan verloopt, zijn de eerste wagens begin 2007 bedrijfsklaar. Colin hoopt met het project een betrouwbare en goedkope oplossing voor het rallygebeuren te hebben gevonden.