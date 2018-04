Nieuwe Hyundai Accent na de zomer

Door: BV

D

e meeste Europese landen hebben het op de markt brengen van de nieuwe Hyundai Accent verdaagd tot na de zomer. Zou de mega-media-aandacht voor het W.K. voetbal daar voor iets tussen zitten? Maar de nieuwe Accent is er goed en wel. Vooreerst als vierdeurs twee-en-half volumemodel. Het wachten zou -wat ons land betreft- wel interessant kunnen zijn omdat volgende herfst van meetaf aan ook de meer opvallende driedeurs (tweevolume-versie hatchback) zou worden aangeboden.

De nieuwe compacte Accent oogt moderner dan zijn voorganger en achteraan zijn de grote lichtblokken markant. De 1.4i van 97 pk zorgt voor goede prestaties want 176 km per uur snel, haalt in 12,3 seconden de 100 km per uur en verbruikt gemiddeld 6,2 liter. De spaarzame 1.5 diesel, die niet lang op zich zal laten wachten, haalt met zijn 110 pk nog betere resultaten zoals de topsnelheid 190 km per uur, een spurttijd van 13,1 seconden en een verbruik van slechts 4,6 liter. Het is niet zeker dat de vierdeurs sedan met de dieselmotor leverbaar zal zijn. Afwachten dus, ook wat de prijzen betreft.