Renault Vel Satis is niet dood

at de opvolger van de Renault Safrane geen onverdeeld succes is geworden is geen geheim. Tijdens zijn vierjarige carrière zakte de afzet van het grote luxe topmodel van jaarlijks 20.000 eenheden tot 8.000 exemplaren vorig jaar. Met de komst van de grote uitdager, Citroën’s C6, wil de grootste Franse constructeur na de recente opfrisbeurt dit model nogmaals opwaarderen. In navolging van de Laguna en de nieuwe Espace krijgt de Vel Satis editie 2006 dezelfde evoluties qua motoren en versnellingsbakken mee. Het betreft de tweeliter dieselmotoren van 150 pk en 175 pk. Deze dCi-krachtbronnen, die samen met Nissan werden ontwikkeld, zorgen voor uitzonderlijke prestaties op het niveau van deze cilinderinhoud. De spurt van 0 tot 100 km/u bedraagt thans 9,5 seconden voor een gemiddeld verbruik van 7,3 liter. Deze motoren worden meteen ook gekoppeld aan een nieuwe manuele zestrapstransmissie en beantwoorden aan de Euro-4 emissienormen en hebben uiteraard een partikelfilter.

Ook de drieliter V6 krijgt meer vermogen; 180 pk en een koppel van 400 Nm. In dit geval is de auto uitgerust met een Proactive zestrapsautomaat met als resultaat een acceleratietijd van 10,4 seconden en een verbruik van 8,7 liter per 100 km over gemengd parcours. En dat het helemaal nog niet over is met de Vel Satis leren we uit de mededeling dat Renaults Zuid-Koreaanse dochter Samsung dit model over twee-drie jaar als basis zal gebruiken voor de opvolger van de SM7. Renault Samsung Motors verkoopt jaarlijks zowat 25.000 exemplaren van dit topmodel.