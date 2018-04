Renault wil aandeel in General Motors

Door: BV

e Renault Nissan Alliantie aast op een deel van de aandelen van noodleidende motorgigant General Motors. Renault maakte vandaag bekend dat daarover besprekingen start met de GM-top nadat het benaderd werd door enkele grootaandeelhouders van het Amerikaanse bedrijf. In een mededeling laat Renault weten dat in de Alliantie nooit over een beperking tot slechts twee partners is opgenomen en dat Renault Nissan voor de idee openstaat. Renault Nissan kan met de deelname, die naar verluidt een vijfde van de aandelenportefeuille zou in inhouden, vooral z’n greep op de Amerikaanse consument versterken. General Motors van zijn kant, zou door een kapitaalsinjectie extra ademruimte krijgen. Het noodleidende GM is tot op heden de grootste autoconstructeur ter wereld, maar het voelt de hete adem van Toyota in z’n nek. De Alliantie tussen Renault en Nissan staat met ruim 5,9 miljoen wagens op jaarbasis wereldwijd op de vierde stek.