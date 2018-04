Snelle kat: Jaguar XKR

Door: BV

e snelle versie van de Jaguar XK was al langer aangekondigd, maar nu wordt het model door de constructeur voorgesteld. Al is de XK Őde opvolger van de XK8- ook niet echt een doetje, deze door een compressor gebalzen XKR gaat met 420pk nog flink boven het vermogen van de atmosferische versie die op 300pk blijft hangen. Het koppel klimt tot 560Nm. Jaguar vond in het blok ook nog 20pk extra in vergelijking met de gelijknamige versie van de vorige generatie. Omdat Jaguar de XK sindsdien grotendeels uit aluminium optrekt, wegen beide versies minder dan hun voorganger. De Coupé weegt 70kg minder (1.665kg) en de cabrio slankt met 1.715kg zelfs 100kg af.

De topsnelheid van beide versies wordt elektronisch afgeknepen op 250km/u. De coupé doet de sprint naar 100 in 4,9 tellen, de cabrio verliest één tiende aan z’n extra kilo’s. De uiterlijke aanpassingen blijven in vergelijking met al dat motorgeweld bescheiden. Reken op gewijzigde bumperschilden, een specifieke uitlaatlijn met vier eindstukken, andere velgen en ventilatiesleuven in de motorkap en op de flanken. De grille en het gros van de accenten wordt op de XKR geleverd in een aluminiumtint. Jaguar heeft serieuze inspanningen verricht om de achtcilinder een prop in de mond te steken. Die leveren 5 decibels winst op. Om het blok zo stil te krijgen, wordt ook een actieve uitlaatlijn gebruikt. Die houdt de krachtbron netjes binnen de grenzen van de geluidsnormen en blaast vooral door bij hoge toerentallen.

De lancering is voorzien voor de herfst van dit jaar. In ons land mag de Coupé van eigenaar wisselen voor € 101.600. De Cabrio zal exact € 110.000 kosten.