BMW X3 krijgt opfrisbeurt

Door: BV

H

et begin van modeljaar 2007 is alweer in zicht. Dat inspireerde BMW alvast tot een opfrisbeurt voor z’n kleinste SUV; de X3. Afwijken van het gekende recept doet de constructeur uit Beieren niet. Het uiterlijk wordt dan ook met mate aan nieuwe invloeden blootgesteld. De bumperschilden zijn zowel voor- als achteraan nieuw én dit maal voorzien van een spatje verf. BMW kreeg destijds zoveel kritiek op de krenterige zwarte plastic bumpers, dat we dat al eerder hadden verwacht. Op de deurdrempels wordt op sommige versies een aluminium slijtplaat gemonteerd, de velgen zijn van een nieuw ontwerp en op de topversie groeien ze tot 18-duim. De achterste lichtunits zijn voortaan voorzien van LED-technologie. Tot slot melden we nog de grotere grille, waarvan de lamellen voortaan harmoniëren met de lakkleur.

Onder de kap vinden we als vanouds een 2.0l en 3.0l dieselmotor, maar BMW parkeert er een nieuwe topmotor boven. Die krijgt type-aanduiding 3.0sd. T’is een drieliter diesel die dankzij twee turbo’s 286pk en 580Nm levert. De X3 haalt er een top van 240km/u mee en kan in 6,6 tellen naar 100. Hoewel die nu 272pk en 315Nm op voorraad heeft (in plaats van 231pk en 300Nm), kan zelfs de herziene 3.0l benzinemotor daar niet mee wedijveren. De 2.5 eronder ziet z’n vermogen klimmen van 192pk naar 218pk. De 2.0 benzine blijft ongewijzigd. De vernieuwde X3 komt in september op de markt.