Officieel: Land Rover Freelander 2

et de Freelander sneed de constructeur in 1997 met succes een nieuw segment aan. Inmiddels is het de hoogste tijd dat er van de kleine 4x4 een tweede generatie verschijnt. Op 20 juli wordt de Freelander 2 officieel onthuld op het Autosalon van Londen. Het model heeft, op enkele karaktertrekken na, niets gemeen met het huidige model. Het zelfdragende koetswerk van de nieuweling is geheel nieuw ontworpen. Het heeft een zeer hoge torsieresitentie van 28.000Nm/graad, wat de veiligheid en het weggedrag ten goede moet komen. Alle Freelander 2 modellen krijgen standaard zeven plofkussens ingebouwd. Om het comfort aan boord te verbeteren, opteerde Land Rover voor een soepeler afstelling van de ophanging. De Freelander 2 werd iets langer – 50 mm – dan zijn voorganger en is ook 109 mm breder en 32 mm hoger. Als rasechte 4x4 is de Freelander 2 ontwikkeld om kleine blutsen en krassen te weerstaan. Kwetsbare delen van de wagen, zoals de drempels en het onderste deel van de deuren, zijn bedekt met een stevige thermoplastlaag. Het koelsysteem wordt beschermd door een sterke bodemplaat in thermoplast terwijl de motor door een stalen bodemplaat wordt beschermd.

Het interieur moet komaf maken met de harde plastics en weinig smaakvolle knoppen die de huidige generatie sieren. Land Rover belooft kunststoffen van hoge kwaliteit en een modern, krachtig en functioneel ontwerp. Zo is de bovenzijde van de boordplank alvast uitgevoerd in een zacht aanvoelende kunststof. De uitwerking van het stuurwiel, het instrumentarium en de middenconsole is geïnspireerd op de andere recente producten van het merk. Zilveraccenten brengen zelfs een vleugje sportiviteit bij. De klassieke sleutel moet plaats ruimen voor een systeem met startknop. De zetels vooraan bieden een betere zijdelingse steun dan voorheen, en de achterbank moet ruim plaats bieden aan drie volwassenen. De bank is in twee asymmetrische delen neerklapbaar en vormt een vlakke laadvloer. Dan bedraagt de capaciteit van de bagageruimte 1.670l. Met de achterbank in gebruik wordt dat 755l; respectievelijk 27 en 28% meer dan bij de eerste generatie.

Het motorcompartiment van de Freelander 2 wordt naar keuze opgevuld met een 3,2l V6 benzinemotor of een 2.2l dieselaggregaat. De eerste (een doorontwikkeling van een bij Volvo geleend blok) is 233pk en 317Nm sterk. Een gevoelige verbetering ten opzichte van 177pk en 240Nm die de huidige zescilinder laat optekenen. De Freelander 2 haalt er een topsnelheid van 200km/u mee en is in staat om op 8,9 seconden naar 100km/u te accelereren. De 2.2l diesel is het resultaat van het samenwerkingsverband tussen Ford Motor Company (eigenaar van Land Rover) en PSA (Peugeot Citroën). Onder de kap van de Freelander krijgt het blok één geavanceerde turbolader, wat 160pk en 400Nm oplevert. Goed voor een sprinttijd van 11,7 tellen (was 14,4 bij de vorige Freelander die het met 112pk en 260Nm moest rooien). Om fiscale redenen komt er in België ook een versie met 150pk. Beide motoren kunnen worden gekoppeld aan een zestrapsautomaat (diesel: vanaf lente 2007). Standaard wordt de oliestoker met een handbediende zesbak gepaard.

Het onderstel heeft zowel voor- als achteraan een geheel onafhankelijke ophangingsarchitectuur. Die wordt aangevuld met koppelstangen om hinderlijke koetswerkschommelingen in de bochten te beperken. De besturing is een tandheugelsysteem met slechts 2,6 omwentelingen van aanslag tot aanslag, voor een nauwkeuriger stuurgevoel. De terreinwaardigheid moet blijken uit een bodemvrijheid van 21cm, een doorwaadbare diepte van een halve meter en een nieuwe vierwielaandrijving (met Haldex-koppeling). Die verdeelt het koppel continue en variabel over de voor- en achterwielen op basis van de rijomstandigheden. De bestuurder kan via een vereenvoudigde versie van het Terrain Response Systeem z’n ondergrond (sneeuw, modder en sporen, zand of asfalt) kiezen. De instellingen van de aandrijflijn en de rijhulpsystemen (zoals tractie- en stabiliteitscontrole, maar ook de Hill Descent Control) worden daar dan automatisch op afgestemd. Begin 2007 komt het model bij de dealer aan.