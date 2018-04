Nieuwe generatie Chrysler Sebring

Door: BV

C

hrysler introduceert in de VS de nieuwe Sebring. Net als de vorige generatie zal het model ook op Europese bodem aangeboden worden. Het debuteert volgende maand op het Autosalon van Londen en moet in de eerste helft van volgend jaar bij de dealer staan. Er komt ook een diesel onder de kap en er staat nog een Cabrio met conventioneel stoffen vouwdak op het programma.

De nieuwe Sebring wordt op een dynamisch getekende koets getrakteerd. Het model werd finaal 4,84m lang, 1,81m breed en 1,50m hoog. De wielbasis van 2,77m staat volgens de constructeur garant voor een grote binnenruimte. De kofferklep biedt toegang tot een laadruimte die 390 liter slikt.

Het onderstel maakt gebruik van een voorophanging met McPherson veerpoten en een onafhankelijke multi-link achtertrein. Het motorpalet wordt opgemaakt uit drie benzinemotoren en één diesel. De in ons land zeldzame benzinerijder krijgt de keuze uit een 2.0 of 2.4l viercilinder of een 2.7l V6. De vermogens bedragen respectievelijk 152, 173 en 193pk. De 2.0 wordt aan een handgeroerde vijfbak gepaard, de twee overige benzineslurpers hebben naar Amerikaanse gewoonte een automaat in de aandrijflijn. De diesel is Őnet als bij de Dodge Caliber- een bij Volkswagen betrokken tweeliter met 140pk en 320Nm. Die wordt met een handgeschakelde zesbak gecombineerd, maar er komt ook een automaat met even veel verhoudingen. Hoeveel dat allemaal moet gaan kosten, is nog niet bekend.